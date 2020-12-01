Алиев заявил о попытках сорвать реализацию соглашений по Карабаху

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, в целом, соблюдается, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Однако "есть попытки сорвать договоренности" по НКР.

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, в целом, соблюдается, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Однако "есть попытки сорвать договоренности" по НКР.

Азербайджанский лидер и ранее сообщал о том, что в Ереван "пытался сорвать переговорный процесс". По словам Алиева, конфликт в Карабахе начался как раз с "череды событий военного и политического характера".

Конфликт в Карабахе прекратился 10 ноября. Согласно совместному соглашению, подписанному Россией, Арменией и Азербайджаном, в регион введены российские миротворцы. Часть территорий НКР перешло под контроль Азербайджана.