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11:22   1 Декабря 2020
Армия

Алиев заявил о попытках сорвать реализацию соглашений по Карабаху

Алиев заявил о попытках сорвать реализацию соглашений по Карабаху

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, в целом, соблюдается, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Однако "есть попытки сорвать договоренности" по НКР.

Азербайджанский лидер и ранее сообщал о том, что в Ереван "пытался сорвать переговорный процесс". По словам Алиева, конфликт в Карабахе начался как раз с "череды событий военного и политического характера".

Конфликт в Карабахе прекратился 10 ноября. Согласно совместному соглашению, подписанному Россией, Арменией и Азербайджаном, в регион введены российские миротворцы. Часть территорий НКР перешло под контроль Азербайджана.

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#азербайджан #армения #алиев #карабах

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