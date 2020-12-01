Оперштаб: в России зафиксировано 26 402 случая коронавируса за сутки

Новых 26 402 случая COVID-19 выявили медицинские работники в России в течение последних суток. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в России.

Новых 26 402 случая COVID-19 выявили медицинские работники в России в течение последних суток. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в России.

Порядка 22% из общего числа случаев не проявляли никакой симптоматики заболевания. Также в России зарегистрировано 569 смертельных исходов, а полностью вылечиться удалось еще 24 763 людям.

Пандемия коронавируса официально была объявлена 11 марта. За это время заболевание распространилось практически по всему миру. Россия умело справляется в борьбе с COVID-19 при помощи регулярного тестирования и введения ограничительных мер.