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11:13   1 Декабря 2020
Армия

Алиев заявил об установлении контроля Баку над Лачинским районом НКР

Алиев заявил об установлении контроля Баку над Лачинским районом НКР

Прилегающий к Нагорному Карабаху Лачинский район перешел под контроль Баку. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Азербайджанские военные подразделения в ночь на вторник вошли в Лачинский район Карабаха, согласно условиям трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября лидерами Армении, Азербайджана и РФ.

Под контроль Баку по итогам вооруженного конфликта в Карабахе перешли Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

10 ноября в Карабах были введены российские миротворцы, которые размещаются на линии соприкосновения и в Лачинском коридоре, соединяющем Карабах и Армению.

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#азербайджан #алиев #карабах #миротворцы РФ

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