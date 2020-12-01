11:13 1 Декабря 2020Армия
Алиев заявил об установлении контроля Баку над Лачинским районом НКР
Прилегающий к Нагорному Карабаху Лачинский район перешел под контроль Баку. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Прилегающий к Нагорному Карабаху Лачинский район перешел под контроль Баку. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Азербайджанские военные подразделения в ночь на вторник вошли в Лачинский район Карабаха, согласно условиям трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября лидерами Армении, Азербайджана и РФ.
Под контроль Баку по итогам вооруженного конфликта в Карабахе перешли Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.
10 ноября в Карабах были введены российские миротворцы, которые размещаются на линии соприкосновения и в Лачинском коридоре, соединяющем Карабах и Армению.