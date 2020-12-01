Портал госуслуг начнет уведомлять россиян о полагающихся им льготах

Зарегистрированные на портале госуслуг россияне смогут получать уведомления о пособиях, выплатах и других мерах соцподдержки, которые они смогут получить от государства.

Зарегистрированные на портале госуслуг россияне смогут получать уведомления о пособиях, выплатах и других мерах соцподдержки, которые они смогут получить от государства.

Информирование граждан РФ на базе единого государственного портала запускается с 1 декабря. Пользователи портала госуслуг смогут ознакомиться с информацией в личном кабинете.

С 2021 года рассылка сообщений со сведениями о полагающихся гражданам льготах будет осуществляться и по другим каналам — через SMS и звонки на телефон.