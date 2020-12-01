Профессор рассказал о возможных последствиях идеи Санду по Приднестровью

Избранный президент Молдавии Майя Санду не получит поддержки в вопросе вывода миротворцев из Приднестровья, считает историк, профессор и публицист Виталий Тепикин.

Избранный президент Молдавии Майя Санду не получит поддержки в вопросе вывода миротворцев из Приднестровья, считает историк, профессор и публицист Виталий Тепикин.

Молдавский политик придерживается прозападных взглядов. Она сообщала о желании вывести российский миротворческий контингент из Приднестровья до инаугурации. Майя Санду испытывает неприязнь к русскому населению в регионе, полагает эксперт. Она отвергает желание жителей быть ближе к России, подчеркивает Тепикин. Его слова приводит издание Nation News.

Никто не поддержит инициативу Санду, поскольку такая мера может дестабилизировать обстановку в стране, считает публицист. Тирасполь не справится с возможным давлением, уверен эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение Санду по выводу российских миротворцев. Россия выполняет важные функции в Приднестровье, вывод войск может привести к нарушению спокойствия в Молдавии.