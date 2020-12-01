Представители Сирии в ООН заявили о препятствовании возвращению беженцев

Представители Сирийской Арабской Республики (САР) в Организации Объединенных Наций (ООН) попросили другие страны не мешать процессу возвращения беженцев в страну.

Представители Сирийской Арабской Республики (САР) в Организации Объединенных Наций (ООН) попросили другие страны не мешать процессу возвращения беженцев в страну.

30 ноября в Швейцарии началось четвертое заседание малой группы Конституционного совета по Сирии. В ходе мероприятия сирийские делегаты сделали акцент на значении темы возвращения граждан республики в родные дома, сообщил ФАН.

Руководство САР уже предприняло ряд необходимых мер для скорейшей рекуперации, несмотря на действия негативно настроенных к этому процессу государств. На данный момент уже можно заявить о сотнях тысяч вернувшихся на родину беженцев. Кроме того, сирийские дипломаты отметили, что западные санкции, вводимые против республики, никоим образом не способствуют разрешению кризисной ситуации в регионе.