Сенатор Бибикова рассказала, кто получит в декабре две пенсии

Помимо пенсии за декабрь россияне могут также получить январские выплаты досрочно, если доставка пенсии выпадает на выходные и праздничные дни.

Некоторые россияне в ближайшее время получат две пенсии — за декабрь и за январь. Об этом сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Сенатор объяснила, что такая практика коснется тех пенсионеров, кто получает выплаты за январь в праздничные и выходные дни — с 1 по 3 число. Дело в том, что в это время график работы почтовых отделений меняется. В обычном режиме отделения «Почты России» начинают работать с 4 января.

«Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью — за весь январь», — передает слова Бибиковой «Парламентская газета».

Бибикова добавила, что январские пенсии выплачиваются досрочно уже «на протяжении многих лет».

В конце декабря заранее перечислят пенсию и тем, кто получает выплаты на банковскую карту с 1 по 10 января.

Кроме того, для неработающих пенсионеров выплата за январь поступит уже с учетом индексации на 6,3%. Прибавка будет рассчитана индивидуально, однако в среднем по России составит 1 тыс. рублей.

Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля. Они положены тем, кто не смог набрать необходимого количества пенсионных баллов и стажа для назначения страховой пенсии. Предварительно индекс составит 2,6%, однако показатель может быть скорректирован.