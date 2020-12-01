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10:44   1 Декабря 2020
Армия

МИД Ирана: информация о смерти командира КСИР в Ираке является вбросом

МИД Ирана: информация о смерти командира КСИР в Ираке является вбросом

Иран назвал фейком сведения о гибели командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Муслима Шахдана в Ираке.

Сообщение опроверг МИД государства.

Информация о смерти военного в Ираке на границе с Сирией появилась на телеканале Al Arabiya. СМИ ссылалось на иракские источники. Журналисты утверждали, что машина Шахдана пересекла КПП "Аль-Каим", после чего по авто ударил беспилотник. Al Arabiya сообщал о гибели командира КСИР и еще трех военных.

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#иран #ирак #ксир

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