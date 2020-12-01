Санду прибавила газу. Как отказ президента Молдавии платить РФ играет ей на руку

Президент Молдавии признает Приднестровье только на половину.

Еще вчера избранный президент Молдавии Майя Санду заявляла, что российские миротворцы должны покинуть территорию непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), ведь больше ее жителям ничего не угрожает. За сутки у обитателей левого берега Днестра появился новый повод для беспокойства.

В интервью телеканалу РБК Санду заявила, что Кишинев не будет выплачивать долги Приднестровья за газ перед Россией. По ее словам, требовать эти выплаты от Молдавии «несправедливо и нечестно».

«На правом берегу у нас почти нет долгов "Газпрому", потому что мы платим и платили все эти годы. С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо», — озвучила позицию молдавский лидер.

В «Газпроме» же считают, что за голубое топливо, поставляемое в Приднестровье, должны платить именно власти Молдавии. В феврале 2020 года российский газовый гигант уже обращался в международный арбитраж при Торгово-промышленной палате РФ с иском, по которому «Молдовагаз» обязали выплатить задолженность в 246 миллионов долларов (за поставки 2017 года).

В отчете компании за третий квартал 2020 года сказано, что долги республики выросли из-за неплатежеспособности некоторых потребителей Приднестровья. Молдавия покупает у России газ по цене в 173–175 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения, Украина закупает тот же объем за 226 долларов.

Майя Санду уточнила, что общий размер долга Приднестровья перед Россией по состоянию на конец 2020 года составляет около 7,5 миллиардов долларов. Еще в ноябре избранный президент республики говорила, что Кишинев выплачивать такую сумму не будет, потому что Молдавию «никто не спрашивал, хочет ли она получать этот газ»:

«Правобережная Молдова платит за газ, в том числе российский. Поэтому даже если Приднестровье использует газ бесплатно и говорит, что долг ложится на Молдову, это не так. Мы никогда не признаем этот долг. Это долг "властей" Приднестровья, и никто не спрашивал нас, хотим ли мы получать этот газ или нет».

Политолог Ивана Аркатов вспомнил, как в 2014 году похожие аргументы звучали из Киева, который пытался оспорить статус самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) и вернуть территорию в состав Украины хотя бы на словах. Когда Москва напоминала о долге перед «Газпромом», в Киеве замолкали.

Сумма долга за поставки газа в ДНР и ЛНР настолько выросла, что российская компания с лета 2020 года перестала ее разглашать. Последняя известная цифра — 2,9 миллиарда долларов долгов Украины перед РФ.

У Санду ситуация похожая, как двойственной политикой в отношении Приднестровья, так и нежеланием платить по счетам, подчеркнул Аркатов. Такая неопределенность в действиях президента страны недопустима, уверен он.

«Подобная риторика Санду ориентирована на целевую аудиторию – тех, кто за нее голосовал, а сейчас готов двигаться в сторону Европы. Санду хочет показать себя, с одной стороны, крепким хозяйственником, а с другой – человеком, который хочет и может забрать нужные ему территории. В таких случаях любому политику лучше определиться и вести себя более дальновидно и аккуратно. Чтобы самому себе своими словами не вырыть яму», — объяснил специалист.

Крупная сумма не должна пугать Кишинев, добавил Аркатов. «Газпром» всегда идет навстречу и готов на компромиссы. Но если со стороны должника слышатся только оправдания и отказ выплачивать положенные суммы, то никаких уступок со стороны российской компании не будет, подытожил политолог.

В отчете «Молдовагаза» за 2019 года говорится, что компания накопила долгов перед «Газпромом» на 6,3 миллиарда долларов. Тогда в Кишиневе допустили, что такую сумму они выплатить не смогут, потому что «обязательства значительно превышают стоимость ее активов». Однако сейчас власти Молдавии заявляют, что все долги к концу 2020 году уже выплачены.