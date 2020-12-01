Киев намерен ознакомиться с материалами дела MH17

Украина может получить доступ к материалам расследования крушения Boeing MH17. Такое заявление сделал замглавы Минюста Незалежной Иван Лищина.

Украина может получить доступ к материалам расследования крушения Boeing MH17. Такое заявление сделал замглавы Минюста Незалежной Иван Лищина.

Киев может получить доступ к делу MH17 после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присоединил к делу "Украина против России" нидерландский иск, связанный с крушением Boeing. Самолет упал на востоке Донецкой области в 2014 году.

По словам Лищины, для Украины плюс заключается в получении доступа к материалам расследования. Киеву ранее отказывали в связи с тайной следствия. Такое решение может растянуть рассмотрение дела о крушении Boeing, отметил замглавы минюста.