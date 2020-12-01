Судно для подачи труб "Северному потоку — 2" вышло из порта Калининграда

Судно "Иван Сидоренко", которое планируется использовать для подачи труб в ходе строительства магистрального газопровода "Северный поток — 2" вышло в Балтийское море.

Судно "Иван Сидоренко", которое планируется использовать для подачи труб в ходе строительства магистрального газопровода "Северный поток — 2" вышло в Балтийское море.

По данным портала MarineTraffic, "Иван Сидоренко" вышел из порта Калининграда, и в 14:00 по местному времени должен дойти до места назначения.По последним данным, в Балтийском море у Куршской косы находятся судно-трубоукладчик "Академик Черский" — возможный достройщик трубопровода, снабженцы "Умка" и "Финвал" и "Балтийский исследователь" — судно обеспечения.

Функциями "Ивана Сидоренко" являются снабжение буровых установок необходимыми расходными материалами, а также водой и продовольствием. Также судно может быть применено для помощи аварийным плавсредствам. Оператор строительства проекта ранее сообщил, что достройка проекта будет возобновлена после паузы.