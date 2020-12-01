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10:19   1 Декабря 2020
Происшествия

Прокуратура дала оценку действиям властей Владивостока при ликвидации ЧС

Прокуратура дала оценку действиям властей Владивостока при ликвидации ЧС

Сотрудники ведомства зафиксировали ряд нарушений в период действия на территории города режима ЧС, сообщили в прокуратуре Владивостока.

Городские власти, по словам правоохранителей, не организовали должным образом взаимодействие между службами, которые ответственны за ликвидацию последствий непогоды. Кроме того, администрация не проследила за надлежащим содержанием объектов инженерной инфраструктуры и автономных источников энергии.

Это, в свою очередь, привело к несогласованным действиям оперативного штаба Владивостока. В связи с обнаруженными нарушениями в адрес главы города было внесено соответствующее представление.

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#нарушения #прокуратура #владивосток #чс

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