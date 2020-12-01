Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:04   1 Декабря 2020
Политика

Глава "Трезвой России" попросил объявить 31 декабря выходным днем

Глава "Трезвой России" попросил объявить 31 декабря выходным днем

Более 85% россиян относятся положительно к инициативе сделать 31 декабря выходным днем, сообщил член Общественной палаты, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев.

Он обратился к главам регионов с просьбой поддержать желание граждан и объявить день нерабочим. В прошлом году предложение одобрили более 15 регионов. Среди них Крым, Ставропольский и Краснодарский край, Пензенская, Орловская и Магаданская области, подчеркнул глава "Трезвой России".

Люди должны готовиться к празднику вместе с родными, поздравлять близких и друзей, считает член Общественной палаты. Официальный выходной сделает атмосферу более праздничной, а людей счастливыми, полагает Султан Хамзаев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#праздник #выходной #султан хамзаев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров