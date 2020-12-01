Президент Пушкинского музея Ирина Антонова умерла на 99-м году жизни

Ушла из жизни Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова. Ей было 98 лет.

Ушла из жизни Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова. Ей было 98 лет.

Ирина Антонова была заслуженным деятелем искусств РСФСР и возглавляла Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина с февраля 1961 года по июль 2013-го. После отставки ее назначили на должность президента музея.

О смерти Ирины Александровны сообщила ее преемница Марина Лошак.