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9:31   1 Декабря 2020
Общество

Президент Пушкинского музея Ирина Антонова умерла на 99-м году жизни

Президент Пушкинского музея Ирина Антонова умерла на 99-м году жизни

Ушла из жизни Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова. Ей было 98 лет.

Ирина Антонова была заслуженным деятелем искусств РСФСР и возглавляла Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина с февраля 1961 года по июль 2013-го. После отставки ее назначили на должность президента музея.

О смерти Ирины Александровны сообщила ее преемница Марина Лошак.

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#смерть #ирина антонова #деятель искусств

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