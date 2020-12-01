Профессор Тепикин рассказал о темах на предстоящей пресс-конференции Путина

Профессор Виталий Тепикин рассказал о темах, которые будут подняты на предстоящей пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Профессор Виталий Тепикин рассказал о темах, которые будут подняты на предстоящей пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Текущий год выдался сложным и насыщенным на события, отметил Тепикин. По его словам, основной темой на пресс-конференции станет пандемия коронавируса. Путин поднимет вопрос о принятых мерах, расскажет о помощи другим странам, добавил профессор.

"Думаю, президент уделит внимание вопросу помощи другим странам, развертыванию специальных госпиталей у нас, самоотверженной работе медиков, разработке вакцины от новой угрозы человечества, экономической обстановке", — рассказал Тепикин.

Кроме того, профессор считает, что журналисты спросят российского лидера о прошедших выборах в США и Молдавии.