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9:31   1 Декабря 2020
Политика

Профессор Тепикин рассказал о темах на предстоящей пресс-конференции Путина

Профессор Тепикин рассказал о темах на предстоящей пресс-конференции Путина

Профессор Виталий Тепикин рассказал о темах, которые будут подняты на предстоящей пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Текущий год выдался сложным и насыщенным на события, отметил Тепикин. По его словам, основной темой на пресс-конференции станет пандемия коронавируса. Путин поднимет вопрос о принятых мерах, расскажет о помощи другим странам, добавил профессор.

"Думаю, президент уделит внимание вопросу помощи другим странам, развертыванию специальных госпиталей у нас, самоотверженной работе медиков, разработке вакцины от новой угрозы человечества, экономической обстановке", — рассказал Тепикин.

Кроме того, профессор считает, что журналисты спросят российского лидера о прошедших выборах в США и Молдавии.

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#путин #пресс-конференция #тепикин

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