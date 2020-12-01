Сторонники Трампа предоставят суду факты нарушений в Неваде

Штаб президента США Дональда Трампа предоставит в суде доказательства нарушений в ходе голосования на выборах главы государства в Неваде.

Штаб президента США Дональда Трампа предоставит в суде доказательства нарушений в ходе голосования на выборах главы государства в Неваде.

Судья выслушает показания очевидцев, которые стали свидетелями нарушений. Заседание состоится 2 или 3 декабря.

Ранее был подан иск с требованием приостановить подсчет голосов в Неваде из-за нарушений. Суд отказался удовлетворить это требование.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. За пост главы государства вели борьбу действующий американский лидер Дональд Трамп и демократ Джо Байден.