Студенты собирают подписи за возвращение провинции Хатай в состав Сирии

Сирийские студенты запустили кампанию по сбору подписей за возвращение в состав страны провинции Хатай. Организаторы акции уверены, что присоединение ее к Турции было незаконным.

Сирийские студенты запустили кампанию по сбору подписей за возвращение в состав страны провинции Хатай. Организаторы акции уверены, что присоединение ее к Турции было незаконным.

Провинция Хатай стала турецкой территорией после референдума в 1939 году. Голосование прошло после многолетнего притеснения местных жителей тюрками. Организаторы уверены, что территорию присоединили незаконно. Они отправили свои требования в Международный суд.

"Мы запустили эту кампанию по сбору подписей с целью того, чтобы добиться справедливости. Организованный в провинции Искендерун референдум был тогда сфальсифицирован Турцией при содействии Франции", — рассказал глава Общества Искендерун в Алеппо Шахин аль-Хаджи.

По словам Шахин аль-Хаджи, на северо-западе и северо-востоке Сирии ситуация с захватом турками территорий продолжается по сей день. Организаторы уверены, что давление на турецкое руководство и международного сообщество принесет результат, передает Федеральное агентство новостей.