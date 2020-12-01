Депутат Госдумы Жарков предложил навести порядок в сфере ритуальных услуг

Цены на услуги похоронных бюро могут снизиться после реформы этой сферы. Об этом заявил автор законопроекта депутат Госдумы Антон Жарков.

Цены на услуги похоронных бюро могут снизиться после реформы этой сферы. Об этом заявил автор законопроекта депутат Госдумы Антон Жарков.

Инициатор предложил ввести единые федеральные требования для всех предпринимателей и юридических лиц, передает "Парламентская газета". В документа предлагается начать вести реестр недобросовестных похоронных бюро и привлекать к ответственности за обнародование личной информации об усопшем.

"Если будут введены требования для участников рынка и повысится контроль за ними, то вырастет конкуренция в отрасли. А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь", — рассказал Жарков.

Законопроект призван защитить россиян от недобросовестных работников в ритуальной сфере, которые часто вымогают у родственников покойных деньги. Гражданам не придется переоформлять документы на захоронения в случае вступления документа в государственную силу.