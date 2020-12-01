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8:01   1 Декабря 2020
Общество

Дегтярев попросил жителей Хабаровского края помогать медикам с транспортом

Дегтярев попросил жителей Хабаровского края помогать медикам с транспортом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал местных жителей помогать работающим с COVID-пациентами медикам транспортом и доставкой им горячего питания.

Транспорт есть только у трети докторов, которые посещают находящихся на самоизоляции пациентов, рассказал и.о. зампреда правительства по социальным вопросам Евгений Никонов на заседании.

"Подключиться к решению этих вопросов, как обычных граждан, так и бизнес, призвал руководитель региона Михаил Дегтярев", — сообщил он.

Власти региона призывают добровольцев подключиться к доставке горячего питания и кофе медработникам, отметил Никонов. В краевом минздраве подчеркнули, что волонтеры уже помогают при выдаче бесплатных медикаментов для амбулаторных больных с коронавирусной инфекцией.

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#дегтярев #волонтерство #коронавирус

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