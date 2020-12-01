Россия не собирается вести разговор с США по поводу принадлежности Крыма

Российская Федерация не будет обсуждать с США "крымский вопрос", так как это закрытая тема, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Российская Федерация не будет обсуждать с США "крымский вопрос", так как это закрытая тема, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам замминистра внешнеполитического ведомства, России и США надо продуктивней работать над двухсторонними отношениям. Что касается Крыма, то Рябков дал понять, что обсуждению эта тема не подлежит. Он подчеркнул, что вопрос давно решен.

Политик отметил, что Москва не намерена вести с Вашингтоном бесконечную "санкционную войну". Такой подход является деструктивным и едва ли таким образом Соединенные Штаты смогут чего-то добиться, подчеркнул Рябков.