Суд Кубани арестовал мужчину за убийство жены и пасынка из-за наследства

Уголовное дело об убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено в отношении пенсионера. Он нанес смертельные ранения жене и пасынку на фоне денежного конфликта.

Уголовное дело об убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено в отношении пенсионера. Он нанес смертельные ранения жене и пасынку на фоне денежного конфликта.

Мужчина убил свою жену из-за того, что она якобы переписала совместный магазин на своего сына от первого брака. Пенсионер принял решение расправиться с женой и со всей ее семьей. Однако успел добраться только до одного пасынка. На место преступления оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Павловским районным судом была установлена мера наказания для жителя Кубани, однако на заседании обвиняемого не было из-за болезни, о решении суда он узнал удаленно. Виновный будет находиться под арестом до 25 января 2021 года.

"При рассмотрении ходатайства судом были исследованы представленные следствием материалы. Учтен тот факт, что фигуранту предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений", — сообщили интернет-порталу "Кубань 24" в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

При вынесении приговора судья принял во внимание тот факт, что мужчина был крайне агрессивным при задержании. Он выкрикивал угрозы в адрес полицейских.