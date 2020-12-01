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6:41   1 Декабря 2020
Технологии

Роскосмос отложил старт ракеты "Союз" из-за проблем с телеметрией

Роскосмос отложил старт ракеты "Союз" из-за проблем с телеметрией

Старт ракеты с космодрома Куру во Французской Гвиане был перенесен на 2 декабря, соответствующее сообщение появилось на сайте корпорации Arianespace.

По словам главы Arianespace Стефана Исраэля запуск отложили из-за возникших проблем "с передачей телеметрических данных". Ракета-носитель и спутник находятся в режиме готовности и полностью исправны.

Российская ракета-носитель "Союз-СТ-А" со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 не смогла стартовать в запланированное время 29 ноября и пуск переносили на 30 ноября, сообщал Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В рамках программы "Союз" ракета была разработана и сейчас производится в РКЦ "Прогресс". По словам создателей, эта модель собрана на основе "Союз-2" и адаптирована под требования безопасности Гвианского космического центра.

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#роскосмос #дмитрий рогозин #союз-ст-а #arianespace #Falcon Eye 2

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