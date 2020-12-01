Специалист Бодров рассказал о способах защиты банковских карт от мошенников

Злоумышленники придумывают все больше схем для того, чтобы обмануть держателей банковских карт. Иногда даже молодые люди, подкованные в этой сфере, не могут распознать мошенников.

Злоумышленники придумывают все больше схем для того, чтобы обмануть держателей банковских карт. Иногда даже молодые люди, подкованные в этой сфере, не могут распознать мошенников.

О том, как защитить свою банковскую карту, рассказал руководитель проекта Центра цифровой экспертизы "Роскачество" Сергей Бодров. Он сообщил, что никому нельзя называть срок действия карты, трехзначный CVV-код на обороте, а также коды-подтверждения из СМС, передает агентство "Прайм".

Специалист посоветовал хранить денежные средства на "не засвеченной" в Сети карте. Для покупок в онлайн-режиме лучше использовать дополнительную карту.

"Также после совершения покупки нужно проверять, не сохранилась ли карта в системе интернет-магазина, и, если все же сохранилась, удаляйте данные карты вручную", — заявил эксперт.

Ни в коем случае нельзя экономить на СМС-уведомлениях, так как с их помощью можно быстро узнать о транзакциях, которые совершил мошенник. Как только произошло внеплановое списание, нужно сразу же заблокировать карту в приложении, заключил Сергей Бодров.