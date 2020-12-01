Запущена тестовая маркировка ювелирных изделий в России

Маркировка сможет защитить потребителей от подделок и в целом увеличить доверие к ювелирному рынку, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Маркировка сможет защитить потребителей от подделок и в целом увеличить доверие к ювелирному рынку, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

У производителей ювелирных изделий будет месяц, чтобы привыкнуть к новой системе маркировки, отмечают представители Министерства финансов РФ. Пока с 1 декабря маркировка заработала в России в тестовом режиме и на добровольной основе. Однако уже с начала нового 2021 года маркирование драгоценных изделий станет обязательным для продажи.

Разработчиком и оператором системы маркировки является АО "Гознак". Среди основных направлений работы этой системообразующей организации — контроль и учет защищенной продукции, услуги по обработке и хранению персональных данных.