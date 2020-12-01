Советник Трампа по коронавирусу заявил об уходе в отставку

Работник Гуверовского института при Стэнфордском университете Скотт Атлас решил уйти с должности специального советника американского президента Дональда Трампа по коронавирусу.

Работник Гуверовского института при Стэнфордском университете Скотт Атлас решил уйти с должности специального советника американского президента Дональда Трампа по коронавирусу.

Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление Скотта Атласа. Он выразил признательность Трампу за возможность "поработать на благо американского народа".

"Я много работал, уделяя особое внимание тому, чтобы спасти жизни и помочь американцам пройти через эту пандемию", — написал в документе Атлас.

Сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете присоединился к администрации президента в августе 2020 года. Его контракт, рассчитанный на 130 дней, истекает на текущей неделе.