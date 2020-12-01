Вашингтон вынуждает Москву участвовать с ним в гонке вооружений и прибегает к провокациям для того, чтобы помешать развитию РФ и подчинить ее себе. Об этом заявило издание Sohu.

Вашингтон вынуждает Москву участвовать с ним в гонке вооружений и прибегает к провокациям для того, чтобы помешать развитию РФ и подчинить ее себе. Об этом заявило издание Sohu.

Соединенные Штаты Америки продолжают применять технологии холодной войны. Политика "усиления затрат" направлена на увеличение расходов в военной отрасли. Ряд экспертов полагает, что именно эта концепция погубила Советский Союз, передает "ПолитРоссия".

Американские самолеты и корабли все чаще подходят к российским границам. Эсминец "Джон Маккейн" недавно вовсе зашел в территориальные воды РФ в заливе Петра Великого, откуда его тут же выдворили, применив жесткие меры.

Москва использует новые методы противодействия Вашингтону, которые повышают риски безопасности. Президент России Владимир Путин подписал соглашение с Суданом, где построят военную базу, которая сможет принимать сразу четыре военных корабля. Суда ВМФ России смогут останавливаться там для ремонта и отдыха экипажа.