Иранского физика-ядерщика убили из управляемого спутником оружия

Покушение на жизнь иранского ученого Мохсена Фахризаде совершалось с помощью управляемого спутником оружия.

Покушение на жизнь иранского ученого Мохсена Фахризаде совершалось с помощью управляемого спутником оружия.

Источник уточнил, что речь идет о якобы оружии израильского производства. Управление им осуществлялось через спутник, передает телеканал Al-Alam.

Согласно версии издания Fars, ученого убили с расстояния 150 метров из оружия дистанционного управления, которое было установлено в автомобиле марки Nissan. При этом физика-ядерщика и его охранников на месте покушения не было.

Глава организации исследований и инноваций минобороны Ирана Мохсен Фахризаде скончался 27 ноября в результате нападения. Предполагается, что ученый сидел в машине в момент трагедии. Иранские власти назвали убийство ученого терактом, а также намекнули на участие Израиля в произошедшем.