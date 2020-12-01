Иранского физика-ядерщика убили из управляемого спутником оружия
Покушение на жизнь иранского ученого Мохсена Фахризаде совершалось с помощью управляемого спутником оружия.
Источник уточнил, что речь идет о якобы оружии израильского производства. Управление им осуществлялось через спутник, передает телеканал Al-Alam.
Согласно версии издания Fars, ученого убили с расстояния 150 метров из оружия дистанционного управления, которое было установлено в автомобиле марки Nissan. При этом физика-ядерщика и его охранников на месте покушения не было.
Глава организации исследований и инноваций минобороны Ирана Мохсен Фахризаде скончался 27 ноября в результате нападения. Предполагается, что ученый сидел в машине в момент трагедии. Иранские власти назвали убийство ученого терактом, а также намекнули на участие Израиля в произошедшем.