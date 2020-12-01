Управление ГИБДД сообщило о самых распространенных нарушениях москвичей

Столичные водители, по некоторым оценкам, за девять месяцев выплатили государству 35 миллиардов рублей. Расчет сделан при условии своевременного погашения штрафов со скидкой 50%.

Столичные водители, по некоторым оценкам, за девять месяцев выплатили государству 35 миллиардов рублей. Расчет сделан при условии своевременного погашения штрафов со скидкой 50%.

Чаще всего московские автовладельцы нарушают скоростной режим, требования дорожных знаков и разметки, правила расположения транспортного средства на полосе. Столичные водители часто не пропускают пешеходов, пересекают стоп-линию при остановке, двигаются или паркуются на выделенной полосе, передает Autonews.ru.

Всего за девять месяцев 2020 года было выписано 22,5 миллиона штрафов. Какую сумму получило государство сказать трудно, так как в ГИБДД не предоставили информацию о том, сколько москвичей выплачивает штрафы вовремя с 50% скидкой, а кто вовсе оспаривает предъявленное обвинение в суде. Всего в России за указанный период штрафы получили 121,3 миллиона человек.