Королева Елизавета II может в скором времени покинуть престол

Царствующая королева Великобритании Елизавета II может передать престол принцам Чарльзу и Уильяму. В следующем году ей исполнится 95 лет.

Царствующая королева Великобритании Елизавета II может передать престол принцам Чарльзу и Уильяму. В следующем году ей исполнится 95 лет.

По словам королевского эксперта Луизы Чуни, Елизавета II переложит монаршьи обязанности на своего сына Чарльза и внука Уильяма. Она подчеркнула, что принцы в последнее время все чаще выполняют обязанности Елизаветы II.

"Конечно, заменить ее будет очень трудно, заменить ее в сердцах людей будет невозможно", — сказала Чуни.

Однако при регентстве принца Уэльского Елизавета II по-прежнему останется королевой Великобритании. Наследник сможет заменить главу монархии только после ее смерти. Некоторые также придерживаются мнения, что Елизавета II не покинет престол и будет дальше следовать клятве.