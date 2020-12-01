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2:37   1 Декабря 2020
Армия

Новый учебный год начался в Вооруженных силах РФ

Новый учебный год начался в Вооруженных силах РФ

Ежегодно 1 декабря у военнослужащих России стартует учебный год. Он продолжается до 31 октября.

Основным приоритетом в этом учебном году станет повышение уровня профессиональной военной подготовки в учебных классах, на полигонах и тренажерах, сообщает Минобороны России.

К занятиям приступают все категории военных: от солдат до офицеров, уточняется в сообщении. В нем же сказано, что особое внимание будет уделено межвидовому и межведомственному взаимодействию. Для этого планируют организовать более 18 тыс. тактических учений, 46% которых будут двусторонними.

Для совершенствования подготовки органов управления, штабов различного уровня в умении руководить подчиненными подразделениями, сохранится практика проведения внезапных проверок частей и соединений, отметили в Минобороны.

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#армия россии #минобороны рф #военная подготовка

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