Турецкие ВВС проводят разведывательную операцию на юге Ливии

Военно-воздушные силы Турции развернули разведывательную операцию на территории Ливии, сообщил новостной Twitter-аккаунт.

Военно-воздушные силы Турции развернули разведывательную операцию на территории Ливии, сообщил новостной Twitter-аккаунт.

Как передает Федеральное агентство новостей, очевидцами взлета самолета с авиабазы Аль-Ватыя стали местные жители Ливии. Предполагается, что судно отправилось в южном направлении с целью изучения местности и расположения позиций Ливийской национальной армии (ЛНА).

Масштабная атака готовится на силы фельдмаршала Халифы Хафтара боевиками Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, сообщает ряд источников. Однако планируемая операция нарушает женевское соглашение, которое было подписано на встрече совместного военного комитета в формате "5+5" в Швейцарии.