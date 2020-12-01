Сокрытие реальной эпидемиологической картины в Турции стоило тысячи жизней

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган виновен в сокрытии статистики по COVID-19 в стране. Этот человек не должен стоять у власти, уверен заместитель председателя РНП Фаик Озтрак.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган виновен в сокрытии статистики по COVID-19 в стране. Этот человек не должен стоять у власти, уверен заместитель председателя РНП Фаик Озтрак.

Глава государства ответственен и за катастрофическую эпидемиологическую обстановку в условиях распространения коронавирусной инфекции, передает Федеральное агентство новостей. Эрдоган не принял необходимых ограничительных мер для предотвращения стремительного роста заболеваемости в государстве.

"В больницах больше не осталось мест, отделения интенсивной терапии переполнены. Кафе и сады медучреждений превращены в полевые госпитали. Реджеп Тайип Эрдоган лгал народу девять месяцев. Из-за сокрытия реальной эпидемиологической картины погибли тысячи наших граждан", — заявил Озтрак.

Пост главы государства не может занимать человек, который позволил сеять в массы ложь, которая привела к смерти более 13 тысяч человек. Министерство здравоохранения Турции было поймано на фальсификации данных по COVID-19.