Die Welt: у юаня появился шанс стать вместо доллара главной мировой валютой

Экономический кризис в Соединенных Штатах Америки, вызванный эпидемией коронавируса, дает китайской китайскому юаню шанс занять место доллара и стать главной резервной валютой.

Экономический кризис в Соединенных Штатах Америки, вызванный эпидемией коронавируса, дает китайской китайскому юаню шанс занять место доллара и стать главной резервной валютой.

Об этом пишет немецкое издание Die Welt, отмечая, что в Китае сумели взять пандемию под контроль и стабилизировать экономику. В сложившейся ситуации у многих азиатских стран может появиться стимул использовать именно юань в качестве резервной валюты, вместо использовавшегося в этих целях до сих пор американского доллара.

В США, отмечает автор материала, ради преодоления экономического кризиса приняли крупнейшую в истории программу помощи, но несмотря на это, государственный долг страны увеличился на 20% и составил 130% от ВВП.

В то же время, государственный долг Китая с начала пандемии вырос на 10%, при этом экономика страны снова запущена и финансовая ситуация выглядит стабильной. Кроме того, лидерские амбиции Китая в Восточной Азии закрепляет создание зоны свободной торговли в рамках ВРЭП (Всестороннее региональное экономическое партнерство, в которое вошли 16 азиатских государств).

Рассуждая на тему, сможет ли китайская национальная валюта воспользоваться появившейся возможностью и побороться с американским долларом за первенство в мире, автор материала напоминает о том, какие исторические причины в свое время сделали доллар США главной мировой валютой.

«В 1944 году на основе доллара была создана Бреттон-Вудская валютная система. Тогда курс доллара был твердо зафиксирован по отношению к золоту. Кроме того, доллар стал резервной валютой и, центробанки других стран закупали его для стабилизации своего обменного курса, таким образом финансируя государственные расходы США», — рассказывает автор материала.

Бреттон-Вудская валютная система продержалась в мире вплоть до окончания Вьетнамской войны, когда началась инфляция и многие банки отказались от закупки долларов. Однако азиатские страны и тогда остались верны доллару. Китай в 1994 году даже привязал к американскому доллару курс юань.

С тех пор прошло более четверти века и Китай за это время, благодаря стабилизации, полученной за счет привязки юаня к доллару, и устойчивому экономическому росту, занял центральное место в Восточной Азии.

«Тот факт, что юань пока не стал главной региональной валютой, объясняется зарегулированностью китайского финансового рынка. Мировая валюта всегда должна сопровождаться свободным и развитым финансовым рынком, — пишет Die Welt. — Тем не менее, нынешние экономические сложности в США предоставляют юаню шанс. Зависимость от доллара уже давно является бельмом на глазу Пекина».

Китайский юань сможет стать главной валютой в Восточной Азии, если он продолжит дорожать относительно доллара. Именно в этом случае у многих азиатских государств может появиться желание перевести свои долларовые резервы в китайскую валюту, заключает автор.