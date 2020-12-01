Сайт "Авиа.Про" на регулярной основе публикует сфальсифицированные данные. В их материалах содержится информация сомнительного содержания, которая не имеет доказательной базы.

Сайт "Авиа.Про" на регулярной основе публикует сфальсифицированные данные. В их материалах содержится информация сомнительного содержания, которая не имеет доказательной базы.

Об этом сообщил руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик. Он объяснил, почему нельзя доверять материалам, которые написаны на портале "Авиа.Про". Авторы сайта занимаются рассуждениями о прошлом и настоящем авиационной промышленности, составляют прогнозы ее развития, а также забивают своими опусами новостную повестку, рассказал эксперт.

Когда портал получил временный успех в Сети, "эксперты" решили, что могут составить конкуренцию новостным ресурсам глобального уровня, передает Федеральное агентство новостей. Однако результат оказался прискорбным, по мнению Комиссара Яррика. Он отметил, что их главным отличием являются громкие заголовки, которые могут привлечь неподготовленного читателя. Самое страшное, что эти вбросы в будущем формируют новостные сюжеты, на которые реагируют крупные издания.

В новостях портала содержатся увлекательные истории о событиях, которые прежде никогда не происходили в реальности, по словам военного эксперта. Тексты любых информационных агентств не идут в сравнение с материалами "Авиа.Про".