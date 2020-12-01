США могут продолжить разрушительную политику в странах Африки

"Арабская весна" отрицательно воздействовала на развитие Северной Африки и Ближнего Востока. Утверждения о ее якобы успехе — это замысел пропаганды Запада.

"Арабская весна" отрицательно воздействовала на развитие Северной Африки и Ближнего Востока. Утверждения о ее якобы успехе — это замысел пропаганды Запада.

Революционное движение было основано в Тунисе в 2010 году. Общественное беспокойство начало появляться после инцидента с самосожжением торговца, которого оштрафовали местные полицейские. После чего протесты стали набирать обороты и перешли на Египет, Ливию, Сирию, Марокко и другие страны.

Усугубляли ситуацию с помощью СМИ Соединенные Штаты. Под прикрытием гуманитарной помощи, Вашингтон вмешивался в конфликт. По приказу бывшего президента США Барака Обамы на территорию Ливии были введены американские войска.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин утверждает, что как митингующие, так и союзники США находились в иллюзии демократии. Однако у Вашингтона были другие цели — развал государства и установление собственной власти в Ливии. Политолог подчеркнул, что РФ была против радикальных мер установления новой формы правления, передает Федеральное агентство новостей.

"Арабская весна" — это контролируемый взрыв государств изнутри", — прокомментировал Кошкин.

Ливия стала примером разрушительных последствий революции. В настоящий момент в стране отсутствует единая легитимная власть, а во главе правительства находятся участники запрещенных террористических организаций.

"Ливия оказалась втоптана в средневековье. На сегодняшний день там отсутствует власть и процветает работорговля. Все государства, которые прошли "арабскую весну", до сих пор находятся в весьма незавидном положении по всем аспектам", — заметил эксперт.

Политолог выразил несогласие с утверждением The Economic Times относительно положительного влияния протестных движений на политику Туниса. По словам собеседника ФАН, заявления такого рода делаются для того, чтобы защитить репутацию США на международной арене из-за их захватнических операций.