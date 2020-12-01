Азербайджанские войска заняли Лачинский район

Азербайджанские вооруженные силы вошли в Лачинский район Нагорного Карабаха, сообщило Минобороны страны.

Азербайджанские вооруженные силы вошли в Лачинский район Нагорного Карабаха, сообщило Минобороны страны.

В рамках заключенного трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорно-Карабахской Республике азербайджанской стороне перешли Газахский, Кельбаджарский и Лачинский район. Последний из районов армия Азербайджана заняла в оговоренный срок — 1 декабря.

Согласно подписанному документу, в Нагорном Карабахе расположился российский миротворческий контингент, который оказывает всестороннюю поддержку по контролю мирного урегулирования ситуации.