Минздрав РФ предложил оградить детей от опасных игрушек

Предлагаемый российским Минздравом законопроект, подразумевает введение специальной экспертизы для оценки безопасности игрушек или компьютерных игр.

Предлагаемый российским Минздравом законопроект, подразумевает введение специальной экспертизы для оценки безопасности игрушек или компьютерных игр.

Ведомство хочет таким образом выявить потенциальный риск для психологического здоровья детей и оградить их от "нежелательных" предметов для проведения досуга.

Под "нежелательными" в медицинском ведомстве имеют в виду игры, оскорбляющие чувства верующих и подталкивающие к самоубийству, пропагандирующие нетрадиционную сексуальную ориентацию, а также имеющие возможность нанести физические увечья ребенку

Помимо этого, эксперты отмечают, что под запрет могут попасть эпизоды насилия и жестокого обращения с животными, а также сцены, демонстрирующие курение табака, употребление спиртных напитков и наркотических средств.

Каждая конкретная экспертиза по той или иной игре будет проводиться по соответствующему заявлению органов власти, общественных организаций, отдельных юридических и физических лиц.