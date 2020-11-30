Турецкий самолет с новой партией оружия прилетел в Триполи

Турецкое военное воздушное судно приземлилось в Ливии. По словам очевидцев, на борту самолета находились наемники и боеприпасы.

Турецкое военное воздушное судно приземлилось в Ливии. По словам очевидцев, на борту самолета находились наемники и боеприпасы.

Соответствующее доказательство предоставил один из пользователей социальной сети Twitter. Тем самым он подтвердил, что Турция и их союзник — Правительство национального согласия (ПНС) Ливии в очередной раз нарушают оружейное эмбарго Совета Безопасности ООН.

Житель Триполи предполагает, что Анкара доставила в североафриканское государство боеприпасы и боевую технику, передает Федеральное агентство новостей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр ПНС Ливии Файез Саррадж ранее заключили договор о совместном сотрудничестве двух государств. Прикрываясь этой сделкой, Анкара регулярно доставляет иностранных наемников и оружие на подконтрольные триполитанским "властям" территории. Об этом не раз говорили местные жители и международные организации.