Эксперт рассказал, как в России изменилась статистика по ДТП за десять лет

В «Патриоте» обсудили, нужно ли снизить нештрафуемый порог скорости в 20 км/ч.

В России количество ДТП со смертельным исходом снизилось более чем в два раза за десять лет. Об этом на пресс-конференции на тему «Новые законы в России. Что ждет пенсионеров, бюджетников, бизнесменов и других граждан страны?», проводимой Медиагруппой «Патриот», заявил гендиректор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.

Эксперт напомнил, что десять лет назад был принят глобальный план действий по снижению аварийности на дорогах. На тот момент в мире ежегодно погибало 1,3 млн человек.

«В России в то время ежегодно погибало 36 тыс. человек. Сейчас этот показатель снизился до 16 тыс. с небольшим. При этом, если говорить про Европу и США, то там обратная ситуация — там рост. В России сделано уже очень многое и делается до сих пор. Это видно по официальной статистике, которую невозможно исказить», — не сомневается Мельников.

Кроме того, эксперт рассказал, что на настоящий момент в России погибшие на месте учитываются в течение 30 дней после происшествия. По этой причине каких-либо возможностей манипулирования статистикой нет.

«Я бы предложил широко ознакомиться с международной практикой учетов. Была большая работа во всем мире, во многих странах были расхождения по тому, как считать. Буквально 2-3 года назад вышел доклад ВОЗ в области ПДД. Нашей стране приписали на 20% больше погибших — было большое разбирательство. В итоге они признали свою ошибочность» — поделился гость «Патриота».

Кроме того, участники онлайн-эфира обсудили нештрафуемый порог скорости — допустимое превышение максимального ограничения.

В начале ноября глава МВД России Владимир Колокольцев подчеркнул, что ведомство выступает против снижения порога скорости в 20 км/ч. По его словам, на безопасность дорожного движения гораздо сильнее влияет обустроенность дорог и дорожной инфраструктуры.

Глава МВД: В новом КоАП не снизится нештрафуемый лимит скорости https://t.co/LcgHxzr3mY — rgrus (@rgrus) November 8, 2020

С такой позицией не согласен Мельников, который уверен, что данный показатель необходимо снижать. Он обратил внимание, что сегодня на дорогах возникает большое количество «коллизий», при которых знаки расставлены таким образом, что водителю постоянно приходится то понижать скорость, то повышать.

«Вокруг этого вопроса давно идет дискуссия — абсолютно разные позиции. В целом с точки зрения того, что порог понизить надо, никто не сомневается. Это краеугольный момент влияния на последствия ДТП. Против законов физики никто спорить не будет. Много участников движения полагает, что чем больше люфт, тем лучше, но это не безопасно», — заверил гость студии.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ввести в России штраф для автомобилистов за превышение разрешенной скорости на 1 км/ч.