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23:09   30 Ноября 2020
Политика

Поклонская сообщила о готовности поучаствовать в украинских ток-шоу

Поклонская сообщила о готовности поучаствовать в украинских ток-шоу

Заместитель председателя Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что таким образом хочет донести правду до украинских граждан.

Депутат рассказала, что готова к началу конструктивного диалога в прямом эфире на глазах у всего народа. По ее мнению, только так можно достигнуть консенсуса в сложившейся ситуации между Россией и Украиной.

"Есть конфликт, и его надо решать, а не разжигать дальше. Есть люди в Украине, которые сегодня ничего не могут сделать с новой идеологией страны после переворота, и они остались один на один с ужасной реальностью. Начало диалога является попыткой реального преодоления конфликта", — высказалась она.

Поклонская хочет особое внимание обратить на так называемую "революцию достоинства", которая по факту являлась госпереворотом. По ее мнению, Украина спустя семь лет так и не стала ближе к Европе.

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#россия #украина #поклонская

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