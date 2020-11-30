Поклонская сообщила о готовности поучаствовать в украинских ток-шоу

Заместитель председателя Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что таким образом хочет донести правду до украинских граждан.

Заместитель председателя Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что таким образом хочет донести правду до украинских граждан.

Депутат рассказала, что готова к началу конструктивного диалога в прямом эфире на глазах у всего народа. По ее мнению, только так можно достигнуть консенсуса в сложившейся ситуации между Россией и Украиной.

"Есть конфликт, и его надо решать, а не разжигать дальше. Есть люди в Украине, которые сегодня ничего не могут сделать с новой идеологией страны после переворота, и они остались один на один с ужасной реальностью. Начало диалога является попыткой реального преодоления конфликта", — высказалась она.

Поклонская хочет особое внимание обратить на так называемую "революцию достоинства", которая по факту являлась госпереворотом. По ее мнению, Украина спустя семь лет так и не стала ближе к Европе.