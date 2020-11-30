Поклонская сообщила о готовности поучаствовать в украинских ток-шоу
Заместитель председателя Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что таким образом хочет донести правду до украинских граждан.
Депутат рассказала, что готова к началу конструктивного диалога в прямом эфире на глазах у всего народа. По ее мнению, только так можно достигнуть консенсуса в сложившейся ситуации между Россией и Украиной.
"Есть конфликт, и его надо решать, а не разжигать дальше. Есть люди в Украине, которые сегодня ничего не могут сделать с новой идеологией страны после переворота, и они остались один на один с ужасной реальностью. Начало диалога является попыткой реального преодоления конфликта", — высказалась она.
Поклонская хочет особое внимание обратить на так называемую "революцию достоинства", которая по факту являлась госпереворотом. По ее мнению, Украина спустя семь лет так и не стала ближе к Европе.