23:09 30 Ноября 2020Общество
Количество умерших с COVID-19 Москве за сутки составило 76 человек
В течение суток в московских больницах от коронавируса скончались еще 76 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В течение суток в московских больницах от коронавируса скончались еще 76 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
По информации оперштаба, все скончавшиеся имели подтвержденный диагноз "пневмония" с положительным результатом теста на наличие COVID-19. Вчера ведомство заявляло о 74 умерших пациентах.
Всего в Москве от коронавируса скончалось 8 978 человек. По официальной статистике, на данный момент известно о 605,7 тыс. реальных случаев заражения.