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23:09   30 Ноября 2020
Общество

Количество умерших с COVID-19 Москве за сутки составило 76 человек

Количество умерших с COVID-19 Москве за сутки составило 76 человек

В течение суток в московских больницах от коронавируса скончались еще 76 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, все скончавшиеся имели подтвержденный диагноз "пневмония" с положительным результатом теста на наличие COVID-19. Вчера ведомство заявляло о 74 умерших пациентах.

Всего в Москве от коронавируса скончалось 8 978 человек. По официальной статистике, на данный момент известно о 605,7 тыс. реальных случаев заражения.

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#коронавирус #COVID-19 #оперштаб

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