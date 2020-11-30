Количество умерших с COVID-19 Москве за сутки составило 76 человек

В течение суток в московских больницах от коронавируса скончались еще 76 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В течение суток в московских больницах от коронавируса скончались еще 76 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, все скончавшиеся имели подтвержденный диагноз "пневмония" с положительным результатом теста на наличие COVID-19. Вчера ведомство заявляло о 74 умерших пациентах.

Всего в Москве от коронавируса скончалось 8 978 человек. По официальной статистике, на данный момент известно о 605,7 тыс. реальных случаев заражения.