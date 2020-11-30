Леонков: Россия не даст в обиду своих миротворцев в Приднестровье

Избранный президент Молдавии Майя Санду, потребовав вывода российских миротворцев из Приднестровья, уже начала отрабатывать свою победу на выборах. Об этом в личном Telegram-канале пишет военный эксперт Алексей Леонков.

Избранный президент Молдавии Майя Санду, потребовав вывода российских миротворцев из Приднестровья, уже начала отрабатывать свою победу на выборах. Об этом в личном Telegram-канале «Мадуро – не дура» пишет военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По его словам, вся аргументация Санду ранее уже озвучивалась представителями стран НАТО, которые также предлагали России вывести миротворцев из ПМР (Приднестровской Молдавской Республики).

Таким образом, уже можно заранее предсказать, какие именно направления будет отрабатывать Санду, пишет Леонков.

Во-первых, она будет настаивать на том, что оперативная группа российских войск в ПМР якобы незаконна и угрожает безопасности Молдавии.

Во-вторых, Санду будет говорить, что миротворцы в Приднестровье не нужны вообще, так как конфликт между ПМР и Молдавией давно прекратился.

Евросоюз и США естественно поддержат Майю Санду, ссылаясь при этом на резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, добавил военный эксперт.

«Однако Санду забывает сказать (скорее всего ее не проинформировали кураторы), что Опергруппа российских войск и миротворцы в ПМР — это одно и тоже воинское формирование. Поэтому разделение российских миротворцев на два воинских формирования — это ловкий пропагандистский ход, который нам ясен», — отмечает при этом Леонков.

По словам эксперта, простые американцы и европейцы, также, как и конгрессмены США и депутаты Европейского парламента, скорее всего, просто не знают об этом нюансе. Но именно они – конгрессмены и депутаты будут громче всех «стучать тапками по трибуне ООН» и требовать вывода российских миротворцев из Приднестровья.

Но единственное, что они смогут сообща сделать – это ввести новые антироссийские санкции, к которым нам уже не привыкать, отмечает Леонков.

Но все, что касается миротворцев – это уже юрисдикция Совбеза ООН, напоминает эксперт. А там Россия с Китаем смогут наложить вето на любые «инициативы», касающиеся миротворцев в ПМР.

«К тому же всем крикунам — из Молдовы, ЕС и США хочу напомнить, что за российскими миротворцами стоит вся мощь нашей Армии и Флота. Урок войны 08.08.08 Россия хорошо усвоила. Она перестроила свою Армию и Флот, расширила их географические и боевые возможности», — напомнил Леонков.

Поэтому можно не сомневаться, что Россия не даст в обиду своих миротворцев в Приднестровье, а те в свою очередь не дадут в обиду мирных жителей, чью мирную жизнь они там защищают, подчеркнул эксперт в заключение.