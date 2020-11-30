Мирзаян рассказал, когда у Трампа была реальная возможность остановить СП-2

По мнению политолога, действующий президент США воспринимал газопровод исключительно с точки зрения бизнеса.

Действующий президент США Дональд Трамп мог бы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» еще в 2017 году, если бы того захотел. Однако на данный момент уже поздно. Такое мнение выразил политолог-международник Геворг Мирзаян в интервью изданию Украина.ру.

Мирзаян сказал, когда Трамп реально мог остановить строительство «Северного потока-2»https://t.co/uyYiyAk28K — Украина • РУ (@ukraina_ru) November 30, 2020

Ранее журналист Bild Юлиан Репке заявил, что надежды немецких политиков на смягчение американской позиции по СП-2 в случае прихода к власти демократа Джо Байдена не оправдаются. Более того, Репке призвал готовиться к тому, что риторика Вашингтона по этому вопросу не изменится.

Соответствующие выводы он сделал из-за намерения США ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, работающих с российскими предприятиями и судами. Несмотря на то, что ограничений относительно властей Германии нет, Байден «может похоронить» почти готовый газопровод.

По мнению Мирзаяна, противостояние Трампа по отношению к «Северному потоку — 2», скорее, было обусловлено бизнесом, нежели антироссийскими настроениями.

«Для него это чистый бизнес — американские поставки нефти в Европу. В этом плане Трамп предсказуем, потому что с ним можно договариваться», — выразил мнение политолог.

Кроме того, по словам Мирзаяна, России необходимо готовиться к тому, что санкции будут накладываться по поводу и без повода. Общение с Америкой изменится только тогда, когда Вашингтон самостоятельно поймет всю бессмысленность накладываемых ограничений.

Ранее компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», сообщила, что укладка газопровода возобновится в этом году. Ее осуществлять будет судно с якорным позиционированием.

"Газпром" и его партнеры почти на 100% обеспечили финансирование "Северного потока - 2". Проект обеспечен средствами в полном объеме для ввода газопровода в эксплуатацию, сообщил оператор Nord Stream 2 AG: https://t.co/pzIw3dRchg © Nord Stream 2/Aксель Шмидт pic.twitter.com/wIm9L9kV0H — ТАСС (@tass_agency) November 30, 2020

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст положительно отнесся к этому событию.

«Я приветствую тот факт, что строительство газопровода "Северный поток 2" продолжается. Это показывает, что большинство вовлеченных компаний не запуганы США. Тем не менее, некоторые из угроз санкций США работают, как видно из отзыва органа по сертификации DNV GL», — заявил Эрнст.

На днях сертификатор СП-2, которым была норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL), покинул проект из-за угрозы санкций со стороны США. Как рассказал «Политике Сегодня» эксперт Станислав Митрахович, любому подрядчику газопровода могут быстро найти замену. Он также напомнил, что конечный сертификат об окончании строительства показывается не Вашингтону, а Европе.