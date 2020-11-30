Рекордное число пациентов с COVID-19 умерло в Турции за сутки

Число летальных случаев среди больных COVID-19 стремительно растет в Турции. Страна занимает третье место по приросту пациентов с вирусом.

Число летальных случаев среди больных COVID-19 стремительно растет в Турции. Страна занимает третье место по приросту пациентов с вирусом.

Семь дней подряд Турция ставит рекорд по смертям пациентов с COVID-19. Минздрав страны несколько раз уличали в занижении реального количества зараженных вирусом.

Сейчас Турция находится в тройке стран — лидеров по приросту новых случаев COVID-19. Первое и второе места занимают США и Индия соответственно. Только за 28 ноября турецкие медики получили 30 103 положительных результата теста на коронавирус, передает Федеральное агентство новостей.

За последние 24 часа в Турции скончались 185 пациентов с COVID-19. Этот показатель на 45% выше, чем 19 апреля, когда в стране произошел пик первой волны пандемии. Власти страны вводят ограничительные меры, однако это не спасает от роста числа заражений.