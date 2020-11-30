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21:52   30 Ноября 2020
Происшествия

Турецкие медики не смогли спасти младенца из-за нехватки мест в больницах

Турецкие медики не смогли спасти младенца из-за нехватки мест в больницах

Мать 18-месячной девочки не смогла добиться помощи от врачей в Турции. Медики выписали ребенку с COVID-19 лечение и отправили домой, но его состояние ухудшилось.

Отказ проводить диагностику стал роковой ошибкой врачей, так как они не смогли вовремя поставить диагноз малышке. Гражданка Турции привезла свою дочь с эпилепсией в больницу, но ее отправили домой. Через некоторое время у ребенка начали проявляться новые симптомы, передает Федеральное агентство новостей.

Медики во время второго визита перепуганной матери определили, что девочке нужна интубация трахеи, которая поможет восстановить проходимость дыхательных путей. Выявленный у ребенка COVID-19 стал причиной отказа частной клиники проводить необходимую процедуру. Через восемь часов прийти на помощь согласились сотрудники интенсивной терапии, но спасти малышку уже не смогли.

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