Турецкие медики не смогли спасти младенца из-за нехватки мест в больницах

Мать 18-месячной девочки не смогла добиться помощи от врачей в Турции. Медики выписали ребенку с COVID-19 лечение и отправили домой, но его состояние ухудшилось.

Мать 18-месячной девочки не смогла добиться помощи от врачей в Турции. Медики выписали ребенку с COVID-19 лечение и отправили домой, но его состояние ухудшилось.

Отказ проводить диагностику стал роковой ошибкой врачей, так как они не смогли вовремя поставить диагноз малышке. Гражданка Турции привезла свою дочь с эпилепсией в больницу, но ее отправили домой. Через некоторое время у ребенка начали проявляться новые симптомы, передает Федеральное агентство новостей.

Медики во время второго визита перепуганной матери определили, что девочке нужна интубация трахеи, которая поможет восстановить проходимость дыхательных путей. Выявленный у ребенка COVID-19 стал причиной отказа частной клиники проводить необходимую процедуру. Через восемь часов прийти на помощь согласились сотрудники интенсивной терапии, но спасти малышку уже не смогли.