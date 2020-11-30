21:30 30 Ноября 2020Общество
Все регионы РФ получили доступ к единому телефонному номеру 122 по COVID-19
Единый телефонный номер 122 для вопросов по коронавирусу и вызова врача введен в Российской Федерации. Все российские регионы уже получили доступ к нему.
Единый телефонный номер 122 для вопросов по коронавирусу и вызова врача введен в Российской Федерации. Все российские регионы уже получили доступ к нему.
Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. По новому единому номеру 122 будет отвечать региональный кол-центр, который предоставит все данные и консультацию, а в случае необходимости — соединит со скорой помощью, поликлиникой и другими службами.
Президент России Владимир Путин поручил Дмитрию Чернышенко заняться решением проблемы дозвона жителей страны до медицинских работников.