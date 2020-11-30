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21:30   30 Ноября 2020
Общество

Все регионы РФ получили доступ к единому телефонному номеру 122 по COVID-19

Все регионы РФ получили доступ к единому телефонному номеру 122 по COVID-19

Единый телефонный номер 122 для вопросов по коронавирусу и вызова врача введен в Российской Федерации. Все российские регионы уже получили доступ к нему.

Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. По новому единому номеру 122 будет отвечать региональный кол-центр, который предоставит все данные и консультацию, а в случае необходимости — соединит со скорой помощью, поликлиникой и другими службами.

Президент России Владимир Путин поручил Дмитрию Чернышенко заняться решением проблемы дозвона жителей страны до медицинских работников.

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#телефон #чернышенко #коронавирус

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