Все регионы РФ получили доступ к единому телефонному номеру 122 по COVID-19

Единый телефонный номер 122 для вопросов по коронавирусу и вызова врача введен в Российской Федерации. Все российские регионы уже получили доступ к нему.

Единый телефонный номер 122 для вопросов по коронавирусу и вызова врача введен в Российской Федерации. Все российские регионы уже получили доступ к нему.

Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. По новому единому номеру 122 будет отвечать региональный кол-центр, который предоставит все данные и консультацию, а в случае необходимости — соединит со скорой помощью, поликлиникой и другими службами.

Президент России Владимир Путин поручил Дмитрию Чернышенко заняться решением проблемы дозвона жителей страны до медицинских работников.