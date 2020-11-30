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21:26   30 Ноября 2020
Политика

Российский дипломат надеется на продуктивный диалог между РФ и США

Российский дипломат надеется на продуктивный диалог между РФ и США

Москва и Вашингтон могут выстраивать продуктивные взаимоотношения, несмотря на определенные разногласия и сложности, уверен посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат выразил надежду, что российская тема в перспективе перестанет использоваться для "зарабатывания очков" американскими политиками. По его словам, страны "ходят по кругу санкций", однако Россия остается открытой для сотрудничества и готова преодолеть разногласия.

РФ и США могут выстраивать продуктивный диалог и развивать двусторонние отношения. Москва неоднократно предлагала различные проекты по восстановлению взаимодействия, подчеркнул Антонов.

Госсекретарь США объяснил санкции в отношении России, передавал "Царьград".

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#россия #сша #антонов

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