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21:16   30 Ноября 2020
Политика

Омбудсмен Москалькова отправится на карантин 1 декабря

Омбудсмен Москалькова отправится на карантин 1 декабря

Все запланированные прежде мероприятия с участием уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой отменены из-за ее ухода на карантин с 1 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба политика. Ранее стало известно, что омбудсмен 1 декабря проведет четвертый всероссийский единый урок "Права человека" для учащихся. Также она планировала участие в мероприятии в дистанционном формате.

"К сожалению, уполномоченный с завтрашнего дня на карантине. Мероприятие отменяется", — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что уполномоченный по правам человека в России здорова.

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#россия #москалькова #карантин

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