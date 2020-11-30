21:16 30 Ноября 2020Политика
Омбудсмен Москалькова отправится на карантин 1 декабря
Все запланированные прежде мероприятия с участием уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой отменены из-за ее ухода на карантин с 1 декабря.
Все запланированные прежде мероприятия с участием уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой отменены из-за ее ухода на карантин с 1 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба политика. Ранее стало известно, что омбудсмен 1 декабря проведет четвертый всероссийский единый урок "Права человека" для учащихся. Также она планировала участие в мероприятии в дистанционном формате.
"К сожалению, уполномоченный с завтрашнего дня на карантине. Мероприятие отменяется", — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что уполномоченный по правам человека в России здорова.