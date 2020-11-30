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20:58   30 Ноября 2020
Экономика

Экономику Украины ждет крах после достройки "Северного потока — 2"

Экономику Украины ждет крах после достройки "Северного потока — 2"

Завершение строительства российского газопровода "Северный поток — 2" печально отразится на украинской экономике, уверяет политолог Марат Баширов.

Украинский транзит из-за успеха "СП-2" потеряет свою востребованность, которая находится под сомнением на фоне повышенных требований технического газа для поддержания давления, заявил автор Telegram-канала "Политджойстик".

"Транзит газа через Украину и так неэффективный с технологической точки зрения", — добавил Баширов.

Страна потеряет миллиарды долларов в случае потери транзита. Сокращение объемов прокачки газа подкосит украинскую экономику и положение "Нафтогаза", подытожил политолог.

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#украина #газ #"Нафтогаз" #"СП-2"

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