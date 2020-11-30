Экономику Украины ждет крах после достройки "Северного потока — 2"

Завершение строительства российского газопровода "Северный поток — 2" печально отразится на украинской экономике, уверяет политолог Марат Баширов.

Завершение строительства российского газопровода "Северный поток — 2" печально отразится на украинской экономике, уверяет политолог Марат Баширов.

Украинский транзит из-за успеха "СП-2" потеряет свою востребованность, которая находится под сомнением на фоне повышенных требований технического газа для поддержания давления, заявил автор Telegram-канала "Политджойстик".

"Транзит газа через Украину и так неэффективный с технологической точки зрения", — добавил Баширов.

Страна потеряет миллиарды долларов в случае потери транзита. Сокращение объемов прокачки газа подкосит украинскую экономику и положение "Нафтогаза", подытожил политолог.