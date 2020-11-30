20:58 30 Ноября 2020Политика
Госдума РФ предложила проверять подростков на алкоголизм и наркоманию
Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая инициировала включение в обязательную диспансеризацию молодых людей тестирование на алкоголизм и наркоманию.
Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая инициировала включение в обязательную диспансеризацию молодых людей тестирование на алкоголизм и наркоманию.
По словам парламентария, в современной структуре ОМС не выявляются у молодых людей такие опасные заболевания, как наркомания и алкоголизм. Это серьезная ошибка, поскольку суть диспансеризации заключается в выявлении серьезных заболеваний, которые наносят вред организму.
Ирина Яровая напомнила, что основными факторами, негативно влияющими на семейное благополучие, стали алкоголизм и поощрение применения наркотиков.